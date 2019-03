Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 29 marzo

La situazione meteo in città

A Torino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Sul Nord Ovest persistono condizioni di stabilità atmosferica, con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino tra Piemonte e Val d'Aosta e successive ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature fresche nottetempo e al primo mattino, in rialzo fino a 18-19°C nelle ore diurne; venti deboli.

La situazione meteo a Biella

A Biella giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,8 µg/m³.