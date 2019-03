Asti, rifiuti stoccati illegalmente in capannone: denunciato titolare

I carabinieri del Noe di Alessandria hanno scoperto 5mila tonnellate di rifiuti illeciti, stoccati in un deposito dell'Astigiano. Assieme ai militari della stazione di Nizza Monferrato, i carabinieri hanno svolto una serie di verifiche su un sito aziendale in pessime condizioni, in cui venivano stoccati rifiuti non pericolosi in quantità dieci volte superiore al consentito.

Il sequestro

I militari hanno rilevato anche la presenza di polveri, e hanno apposto i sigilli a una parte del capannone. Tutti i rifiuti sono stati sequestrati. Il rappresentante legale della ditta deve ora rispondere all'autorità giudiziaria di Alessandria per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio.