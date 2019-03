Torino, otto bombe carta nascoste nell’armadio: arrestato 43enne

Otto bombe carta nascoste nell’armadio in camera da letto: un italiano di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino per possesso di materiale esplodente. Gli ordigni, rinvenuti privi di certificazioni, sono stati definiti dagli investigatori "micidiali" a causa dell'elevata potenza e perché sono in grado di produrre "un'esplosione per simpatia", ovvero a catena. Nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione e nell'automobile dell'uomo, gli agenti hanno trovato anche tre torce illuminanti e due flaconi con un centinaio di capsule di efedrina e aspirina illegali, importate dall'estero senza autorizzazione. Il 43enne è stato anche denunciato per la detenzione dei medicinali non corrispondenti alla normativa vigente.