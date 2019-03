La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Contesto anticiclonico con correnti asciutte settentrionale, garanzia di tempo stabile e ben soleggiato sul Nordovest. Transiterà al più qualche velatura, specie al mattino, per il resto bel tempo da mattino a sera. Un po' freddo al primo mattino, poi nel pomeriggio valori massimi sui 16-18°C.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,5 µg/m³.