Scontro tra furgone e auto sul raccordo Ivrea-Santhià, morta 56enne

Una donna di 56 anni è deceduta in un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià, all'altezza del Comune di Albiano d'Ivrea. Intorno alle sei e mezza l’auto sulla quale era a bordo la 56enne, una Fiat Panda, si è scontrata con un furgone. Entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione Santhià e hanno terminato la corsa in mezzo ai campi a lato del raccordo. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente del furgone è stato trasportato in ospedale a Ivrea in condizioni non gravi. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Torino per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.