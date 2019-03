La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Il rapido fronte freddo scivola velocemente verso Sud favorendo fin dal mattino un rapido e netto miglioramento con ritorno a condizioni ben soleggiate ovunque, salvo residua variabilità sul basso Piemonte. Temperature in calo a tutte le quote con massime intorno ai 15-17°C in pianura. Ventilazione nord-orientale in indebolimento.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.