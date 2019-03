Torino, guasto alla stazione Lingotto: ripresa la circolazione

Traffico ferroviario in tilt, nella mattina di lunedì 25 marzo, a causa di un guasto all'apparato di comando e controllo di Rfi alla stazione Lingotto a Torino. I treni sono rimasti bloccati per poco più di un'ora, dalle 7.35 alle 8.50 del mattino, i disagi hanno coinvolto le linee ferroviarie per Cuneo, Savona e Genova e quelle del servizio ferroviario metropolitano Sfm3, ad esclusione della Sfm3 per Bardonecchia. Trenitalia ha potenziato il servizio di assistenza nelle principali stazioni, in particolare Torino Porta Nuova e Torino Lingotto.



