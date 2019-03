Quattordici anni di reclusione. È quanto ha chiesto la Procura di Torino, nel corso del processo con rito abbreviato a carico di quattro dei giovanissimi componenti della cosiddetta ‘banda dello spray’, accusata di aver scatenato il panico in Piazza San Carlo, la sera del 3 giugno 2017, a scopo di rapina, durante la proiezione della finale di Champions League. Gli imputati italiani di origini marocchine sono accusati di rapina aggravata, lesioni e omicidio preterintenzionale, per i casi di Erika Pioletti e Marisa Amato, le due donne decedute per le ferite riportate quella sera. I PM Roberto Sparagna e Paolo Scafi hanno calcolato la pena in 14 anni e 20 giorni per tre imputati e in 14 anni e otto giorni per il quarto, che a differenza degli altri non risulta avere commesso un paio di furti.

PM: "Ogni ferito vale un giorno di carcere"

Un giorno di carcere per ciascun ferito, cinque giorni per ognuna delle persone molestate con lo spray al peperoncino: anche questo calcolo ha contribuito alla quantificazione delle condanne proposte oggi dalla Procura di Torino per i quattro imputati. Le persone che rimasero ferite quella sera in piazza e nei dintorni per le ondate di panico sono state 1.672, alle quali se ne devono aggiungere 20 che hanno subito le conseguenze dello spargimento di spray irritante.

Data ultima modifica 25 marzo 2019 ore 16:15