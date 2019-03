Un uomo di 75 anni è stato arrestato per stalking. L'anziano, di San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, è accusato di aver più volte pedinato una donna. La vittima si è rivolta ai carabinieri della locale stazione manifestando la sua preoccupazione per l'atteggiamento ossessivo dell'uomo, il quale incurante di un primo provvedimento di ammonimento avrebbe continuato con gli appostamenti per seguire la donna. Gli inquirenti ritengono di aver raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, i quali, uniti al concreto pericolo di reiterazione del reato, hanno indotto il Tribunale di Cuneo a emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 75enne.