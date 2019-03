Un uomo di 35 anni di Ghemme (Novara) è stato identificato e arrestato dai carabinieri su ordine del Gip del Tribunale locale. Per gli investigatori, l'uomo sarebbe il responsabile di un'ampia e intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina ed eroina) nei boschi della zona, provocando in tal modo in maniera 'indiretta' la morte per overdose di un giovane tossicodipendente di Carpignano Sesia, avvenuta il 25 aprile 2018. Le indagini in seguito al decesso avevano già portato all'arresto di due persone, anch'esse accusate di "morte come conseguenza di altro delitto" e di spaccio di stupefacenti.