Vercelli, abusa di due minori in comunità: arrestato mentre fugge

Approfittava del suo ruolo di operatore specializzato nell'assistenza ai minori in difficoltà per abusare di loro. La polizia ha arrestato un 36enne di origini somale, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due ragazze di 17 e 11 anni. Il decreto di fermo è stato emesso dalla procura di Vercelli. Gli abusi sessuali sono stati compiuti in alcune strutture del territorio. Gli operatori hanno bloccato l’uomo mentre era a bordo di un autobus diretto a Parigi, con in mano un biglietto di sola andata, e ora si trova in carcere.

L'inchiesta

L'inchiesta è nata dalla richiesta di aiuto di una ragazzina che ha confidato in lacrime le violenze subite al 114, numero di Emergenza Infanzia. La telefonata era stata bruscamente interrotta, e questo ha fatto scattare l'allarme delle operatrici che hanno girato la segnalazione alla Squadra mobile della polizia di Vercelli. Gli agenti sono intervenuti in una struttura del Vercellese specializzata nella tutela di minori vulnerabili. L'assistente fermato dalla polizia era regolarmente assunto e impiegato in più strutture specializzate. Gli era stato concesso lo status di rifugiato politico nel 2008. Gli inquirenti non escludono che ci possano essere altre vittime degli abusi dell'uomo.

