La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un vasto e robusto campo di alta pressione disteso sull'Europa centro-occidentale garantisce tempo stabile e ben soleggiato su tutto il Nord Ovest. Giornata caratterizzata da cieli sereni per tutto il giorno. Clima frizzante all'alba, poi di giorno valori intorno ai 18°C. Ancora tramontata a tratti tesa sul Ligure.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Biella

A Biella bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,2 µg/m³.