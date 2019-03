Un uomo di settant’anni di San Paolo Solbrito, in provincia di Asti, è stato travolto da un albero che stava tagliando. L’incidente è avvenuto in un bosco vicino a Dusino San Michele, nell’Astigiano. Stando ai primi accertamenti, l'uomo sarebbe rimasto incastrato tra la pianta e il trattore. L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto da Asti, ha permesso di trarre in salvo l’uomo, che versa in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l'elisoccorso, un'ambulanza del 118 e i carabinieri, che stanno approfondendo la dinamica dell'incidente. Il settantenne è stato trasportato in codice rosso al Cto di Torino.