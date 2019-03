Torino, ruba il cellulare a un passante e picchia un testimone

Ha rubato il cellulare a un passante e poi ha picchiato un testimone che aveva assistito alla scena ed era intervenuto in difesa dell’uomo. Il responsabile, un marocchino di 29 anni, senza fissa dimora, è stato intercettato e arrestato dai carabinieri per rapina impropria. È successo a Torino.

La rapina

Il 29enne si è avvicinato a un signore che stava passeggiando in via Monte Rosa, all'angolo con via Malone, e gli ha strappato dalle mani il cellulare. Poi per riuscire a fuggire, ha spintonato un testimone, un connazionale dell'aggressore, che ha cercato di bloccarlo. Intercettato dai militari, è finito in manette. La refurtiva è stata restituita alla vittima.