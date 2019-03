Torino, polizia arresta sei pusher in poche ore

Sei pusher sono stati arrestati in poche ore dalla polizia a Torino, durante un controllo del territorio disposto dal questore Francesco Messina. Tre di loro, due maliani e un senegalese, sono stati intercettati sulla collinetta del parco Valentino, luogo di ritrovo degli spacciatori. Un quarto pusher, originario del Gambia, è stato sorpreso e fermato mentre, a spasso con il cane, avvicinava due clienti, che sono stati sanzionati per detenzione di droga. Un senegalese di 30 anni, bloccato in corso Marconi, è stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina, lo stesso stupefacente che possedeva il sesto arrestato, un 22enne del Gambia, fermato in corso Massimo D’Azeglio.