Torino, giovane coppia arrestata per spaccio di stupefacenti

Una giovane coppia è stata arrestata a Torino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. Si tratta di una donna di 28 anni e un ragazzo di 19, entrambi nigeriani, che confezionavano in casa la droga da vendere. Gli agenti del reparto di polizia giudiziaria della polizia municipale sono risaliti ai due dopo aver monitorato i loro movimenti: successivamente è stata eseguita una perquisizione nell’appartamento della coppia, in via Rovigo, dove gli agenti hanno trovato e sequestrato oltre 300 grammi di marijuana già confezionata e pronta per lo smercio. Oltre alla droga sono stati rinvenuti 860 euro in contanti, due bilancini di precisione e nove cellulari utilizzati per gestire l'attività di spaccio.