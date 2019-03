Sestriere e Sauze, controlli dei carabinieri: sei denunce

A Sestriere e Sauze d'Oulx, in alta Valle di Susa, sei giovani sono stati denunciati nell'ultimo fine settimana, dopo alcuni controlli dei carabinieri. Un ragazzo è stato denunciato per aver procurato una lesione giudicata guaribile in sette giorni a un 18enne di Torinese, sferrandogli un pugno durante un litigio avvenuto all'interno di una discoteca a Sestriere.

La altre denunce

Invece, un ragazzo residente a Milano, dopo la serata in discoteca, non si è fermato all'alt dei carabinieri e, dopo un breve inseguimento, è stato controllato ed è risultato positivo all'alcoltest. Sono stati denunciati anche altri tre giovani per guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

La truffa

Inoltre, i carabinieri hanno denunciato anche un torinese con svariati precedenti per truffa che aveva ricevuto un bonifico di 500 euro per una casa vacanza fantasma. In questo modo l'uomo aveva truffato due turisti stranieri.