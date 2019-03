Torino, camion cisterna si ribalta sulla A5: chiusa una corsia

Un camion cisterna carico di azoto liquido è finito fuori strada ribaltandosi sull’autostrada A5 che collega Torino ad Aosta. L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 18 marzo, poco dopo lo svincolo di Volpiano in provincia di Torino. All'altezza del chilometro 11, in direzione Ivrea, il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo, che è uscito di strada e si è rovesciato terminando la propria corsa su un fianco. Ancora da accertare le cause dell’incidente, che fortunatamente non ha visto coinvolti altri veicoli. Il conducente del camion cisterna è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma non sarebbe in gravi condizioni. A causa del tipo di carico trasportato, potenzialmente pericoloso, la polizia stradale ha chiuso per precauzione la prima corsia di marcia.