La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Fanno il suo ingresso le correnti asciutte settentrionali le quali favoriscono una bella giornata soleggiata al Nordovest, dove prevarranno cieli poco nuvolosi. Residua nuvolosità un po' più incisiva sullo spezzino, specialmente nelle prime ore del giorno. Clima gradevole con temperature diurne intorno ai 16-17°C, ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali soprattutto in medio-alta quota, meno nei bassi strati. Poco mosso il Mar Ligure sottocosta.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,5 µg/m³.