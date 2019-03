Matteo Salvini al padre che ha ferito la figlia: "Torna a casa"

"Se pensi che qui si torna indietro sulla libertà delle donne, torna al tuo paese". Sono le parole del ministro degli Interni, Matteo Salvini, pronunciante questa mattina a Melfi, in provincia di Potenza. Frasi con le quali Salvini si è rivolto idealmente al padre che a Livorno Ferraris (Vercelli), in Piemonte, ha ferito la figlia che voleva vivere all'occidentale. "Qui sulla libertà delle donne di vestirsi come vogliono, con la gonna o la minigonna, non si torna indietro", ha aggiunto Salvini.

I fatti di venerdì 15 marzo

L'episodio è avvenuto venerdì 15 marzo, nel paese dove la famiglia vive da alcuni anni. Il padre ha messo in moto l'auto e ha cercato di mettere sotto la figlia di 20 anni, che gioca nella locale squadra di basket, l'ADBT Livorno Ferraris, e non ha mai messo il velo. La giovane è stata colpita solo di striscio. Portata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni. Ora l'uomo si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio.