La situazione meteo in città

A Torino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Nubi in generale aumento, specie su Valpadana e Liguria. Su quest'ultima possibili deboli piogge fin dal mattino, con temporanea intensificazione tra pomeriggio e sera ma limitatamente ai settori centro-orientali; asciutto sull'imperiese. Qualche debole precipitazione in arrivo anche su Est Piemonte, mentre altrove fenomeni davvero poco probabili. Miglioramento notturno da Ovest a Est con ampie schiarite. Neve in alta quota sull'alto Piemonte, intorno ai 1700-1900m. Mar ligure mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,6 µg/m³.