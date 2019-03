Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un campo di alta pressione favorisce una giornata ben soleggiata ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. In Liguria tendenza, specie dal pomeriggio, all'aumento della nuvolosità per aria più umida in arrivo dal mare. Temperature in rialzo in Valpadana, generalmente superiori alle medie del periodo con valori diurni anche prossimi ai 22-23°C. Mite anche sulle Alpi. Più fresco solo sulla Riviera ligure dove in genere non andremo oltre i 15-17°C. Venti occidentali, a tratti vivaci.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 5mm di pioggia.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,4 µg/m³.