Torino, investe madre e figlio: caccia al pirata della strada

Madre e figlio sono stati travolti da un'auto in via Sansovino, a Torino. Dopo l'incidente il guidatore è fuggito. La donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 presso l'ospedale Cto di Torino, mentre il bambino, 11 anni, è stato portato al Regina Margherita: i due non sono in pericolo di vita. Gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale hanno avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada e stanno raccogliendo le testimonianze di alcune persone che hanno assistito alla scena. Secondo quanto ricostruito, i due stavano attraversando la strada, all'incrocio tra via Sansovino e corso Molise, quando sono stati travolti dall'auto.