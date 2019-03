Torino, uomo accoltellato per strada: sospettato un 70enne

Un uomo di 62 anni è stato accoltellato per strada nel pomeriggio di giovedì 14 marzo. Dell'aggressione è sospettato un 70enne, vicino di casa della vittima. Secondo la ricostruzione della polizia, a scatenare la lite sfociata poi nell'accoltellamento, sarebbero stati alcuni dissidi legati alla vita condominiale.

Prima la lite, poi l'accoltellamento

L'aggressione è avvenuta davanti a un centro commerciale in corso Mortara, all'altezza del civico 46. Il 62enne ha riportato ferite all'addome e alla coscia. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita ed è stato portato all'ospedale Cto. Gli agenti hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. I poliziotti hanno interrogato alcuni residenti della zona, poi i sospetti si sono concentrati su un pensionato di 70 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Secondo la ricostruzione della polizia, i due si sono incontrati in strada, prima hanno discusso animatamente, poi il 70enne ha colpito la vittima con un coltello all'addome e alla coscia.