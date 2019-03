La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Correnti tese nord-occidentali determinano una giornata in prevalenza soleggiata in pianura e in Liguria, seppur con il passaggio di nuvolosità irregolare, a tratti anche estesa sottoforma di nubi stratiformi; maggior addensamenti sulle Alpi, dove insisteranno ancora dei fenomeni al mattino, specie tra Val d'Aosta e Alpi Lepontine, nevosi a quote piuttosto alte. Miglioramento nel pomeriggio. Temperature in rialzo a tutte le quote, con massime fino a 20 gradi in pianura. Ventilazione tesa in montagna tra O e NO con rinforzi anche in pianura.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,1 µg/m³.