Ivrea, assicuratore truffava clienti: denunciato dalla polizia

Fingeva di stipulare delle polizze con alcune compagnie assicurative, incassava dai clienti i soldi in contanti dell’assicurazione ma non versava il premio alla compagnia e non attivava il contratto. È il raggiro scoperto dalla polizia messo in piedi da un assicuratore di Ivrea, che è stato denunciato per truffa. Gli agenti hanno scoperto il giro d'affari dell'uomo, controllando alcune vetture in transito a Ivrea. Altri truffati, invece, si sono accorti del raggiro casualmente, in seguito a incidenti stradali o atti vandalici. Tra i clienti compaiono anche delle strutture pubbliche come asili nido e scuole. L'indagine ha portato alla luce centinaia di casi al momento in fase di valutazione.