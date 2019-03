Troppi pregiudicati, chiuso bar nel centro di Valperga

A Valperga, in provincia di Torino, i carabinieri hanno chiuso il bar Dino di via Martiri, nel pieno centro del paese. Il titolare era stato arrestato, nel novembre 2018, dagli stessi militari per spaccio: era stato sorpreso a cedere hashish al bar a giovanissimi della zona.

La chiusura del bar

Invece, ora il locale resterà chiuso per 30 giorni per il provvedimento che, su segnalazione dei carabinieri, è stato emesso dal questore di Torino, Francesco Messina. Il provvedimento è motivato in base all'articolo 100 del Tulps, relativo alla costante presenza di pregiudicati all'interno del locale.