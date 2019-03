Torino, perseguita l’ex moglie dopo il divorzio: arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dalla polizia a Torino per aver sottoposto a vessazioni l’ex moglie, dalla quale aveva divorziato. I due si erano conosciuti due anni fa e si erano sposati dopo pochi mesi. A seguito delle nozze però il marito aveva cominciato a far subire alla moglie violenze quotidiane e minacce, che costringevano la donna ad assumere sonniferi per addormentarsi. Le vessazioni erano continuate anche dopo il divorzio: l’uomo si appostava sotto casa dell’ex moglie per poi seguirla, alternando le minacce di morte alle richieste di tornare insieme o di denaro. In un caso, il 40enne aveva pedinato la donna fino a Porta Palazzo.