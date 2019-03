Novara, aveva in casa 600 grammi di hashish: arrestato 55enne

Aveva più di 600 grammi di hashish un 55enne, originario della Puglia ma residente a Novara, che è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, nascondeva la droga in casa. I militari l’hanno trovata durante una perquisizione domiciliare. L’arrestato, oltre alla droga, suddivisa in sei panetti, è stato trovato in possesso di 600 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita, e di diverso materiale per confezionare le dosi.

Decreto di fermo per un marocchino

Un decreto di fermo è invece stato invece emesso per un marocchino, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile dell'attività di spaccio di cocaina ed eroina, che ha luogo nei boschi dei dintorni di Oleggio, in provincia di Novara.