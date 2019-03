La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una perturbazione in transito da Nordovest non riesce a portare effetti su Piemonte. Prevalenza di bel tempo un po' ovunque fatta eccezione per qualche banco nuvoloso di passaggio, più incisivo sulle zone alpine di confine e alto Piemonte. Venti deboli ma tendenti a rinforzare dai quadranti settentrionali. Poche le variazioni termiche, con valori massimi diurni intorno ai 14-15°C.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,5 µg/m³.