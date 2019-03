Torino: flash mob contro la Ztl, in piazza anche presidente di Ascom

A Torino i commercianti manifestano, per il secondo giorno, contro il nuovo modello di Ztl varato dalla giunta comunale. Oggi, martedì 12 marzo, sono scesi in piazza una decina di negozianti della zona di piazza Solferino e via Santa Teresa, nel centro cittadino. Accanto a loro anche la presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa, che dichiara: "Siamo qui per far sentire la preoccupazione delle imprese, di chi abita in centro ma anche dei cittadini".

Le criticità

I commercianti, che si preparano alla manifestazione di lunedì prossimo sotto Palazzo Civico, dicono "no al ticket d'ingresso in centro e al prolungamento della Ztl fino alle 19.30". La presidente Ascom critica anche "la delibera con l'aumento delle tariffe approvata ieri dalla giunta con un colpo di mano incredibile. Un'ulteriore decisione distante dalle esigenze dei cittadini". Presente anche il direttore dell'Epat, Esercizi Pubblici Associati Torino e Provincia, Claudio Ferraro, che esprime perplessità sul "nuovo regolamento per i déhors che ha effetti abbastanza problematici, primo fra tutti quello che riguarda il divieto dei cosiddetti padiglioni in centro ad eccezione di cinque piazze. Bisogna trovare una soluzione", conclude Ferraro.