Meteo a Torino: le previsioni di oggi martedì 12 marzo

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un promontorio anticiclonico mobile favorisce una bella giornata di sole su tutto il Nordovest, dove avremo cieli limpidi e nel complesso sereni o poco nuvolosi. Nubi alte e stratiformi in arrivo dalla serata. Clima gradevole con temperature diurne intorno ai 15°C, ventilazione residua settentrionale soprattutto a inizio giornata ma tendente ad attenuarsi.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Verbania

A Verbania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,1 µg/m³.