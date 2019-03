I carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, durante un controllo in una pizzeria della Valle Po, nel Cuneese, hanno scoperto due giovani impiegate in nero per la sera della Festa della Donna, venerdì 8 marzo. La titolare si sarebbe giustificata affermando che le ragazze erano in prova per una sera, senza tuttavia far sottoscrivere loro un regolare contratto. Per la donna è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività, che prevede la revoca solo dopo la regolarizzazione contrattuale del personale irregolare, e il pagamento di una sanzione di duemila euro.