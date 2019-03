Torino, sequestrati beni per 6 milioni a broker che truffava clienti

Beni per un valore di 6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a I. M., broker della Banca Leonardo indagato per appropriazione indebita. L’uomo, fuggito in Brasile nel marzo 2017 e poi presentatosi spontaneamente in procura a Torino, è accusato di avere riciclato con la complicità di due coniugi il denaro sottratto ai risparmiatori che gli si rivolgevano per i propri investimenti. A costoro il broker avrebbe sottratto una cifra pari complessivamente a circa 8 milioni e mezzo di euro.

La frode

Il denaro sarebbe stato impiegato, secondo l’accusa, in parte per l'acquisto, la vendita e la permuta di orologi di valore, monete antiche e auto di lusso, e in parte sarebbe stato trasferito ad aziende, italiane e straniere, riconducibili all'indagato o ai complici. Vittime della frode sedici risparmiatori, raggirati attraverso l'utilizzo di moduli firmati in bianco, o con firma falsa. In alcuni casi i clienti erano stati convinti di aver investito i propri risparmi in strumenti finanziari nazionali ed esteri.