Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 10 marzo

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Annuvolamenti anche consistenti sono attesi sulla Liguria centro-orientale con anche delle deboli piogge in avvio di giornata su quella di levante; tempo buono altrove con spazi soleggiati anche ampi alternati ad annuvolamenti. Attenzione ai settori alpini di confine di Piemonte e Valle d'Aosta dove persistono addensamenti nuvolosi, venti sostenuti ed a tratti precipitazioni con neve a quote di media montagna. Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli variabili o a regime di brezza, venti sudorientali sulla Liguria; sostenuti da ovest in media-alta montagna. Mar Ligure da poco mosso a mosso.

Le previsioni ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,5 µg/m³.