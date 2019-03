Torino, spaccia droga nei Giardini Reali: arrestato 30enne

Un pusher senegalese di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti di polizia del commissariato Centro con l'accusa di spaccio. Secondo gli agenti l'uomo operava nei Giardini Reali, nella parte dell'area verde su cui si affaccia la Cavallerizza Reale. Il pusher è stato trovato con 700 grammi di marijuana, divisi in oltre 200 bustine, e 150 grammi di hashish. Nel suo appartamento i poliziotti hanno recuperato e messo sotto sequestro altri 2.3 chili di marijuana, cinque ovuli di hashish e quasi mille bustine per il confezionamento della droga.

I controlli in città

Durante l'operazione un altro uomo, senegalese, trovato con 160 grammi di marijuana è stato arrestato e un suo connazionale denunciato perché in possesso di uno sfollagente retrattile, per false attestazioni sull'identità personale e per non avere rispettato l'ordine di lasciare il territorio nazionale. "Questi controlli - ribadisce il questore Francesco Messina - dimostrano ancora una volta che a Torino non esistono zone franche".