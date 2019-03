Bardonecchia, soccorsi due scialpinisti sulla punta Melchiorre

Due scialpinisti francesi sono stati colpiti, durante l’ascesa in vetta, da una scarica di neve che ha fatto precipitare uno dei due, rimasto ferito in modo non grave. E’ successo sulla punta Melchiorre, montagna al confine con la Francia della zona di Bardonecchia, in alta Val di Susa. I due escursionisti al momento dell’incidente stavano percorrendo in salita un ripido pendio, con ramponi e piccozza, sul versante nordest della montagna. L’escursionista rimasto illeso ha contattato la centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

L'intervento dei soccorsi

Temendo una valanga, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno allertato l'eliambulanza del 118 e, dato che il monte si trova sul confine, anche il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne francese, di base a Briançon, cittadina situata nel dipartimento delle Alte Alpi. La squadra di soccorso francese è poi riuscita a raggiungere i due scialpinisti e a trarli in salvo.