Ha picchiato la moglie e le ha stretto le mani intorno al collo, mentre la donna – che è poi riuscita a mettersi in salvo scappando in auto con il figlio – telefonava ai carabinieri per chiedere aiuto. L’aggressore un uomo di 50 anni di Lignana, in provincia di Vercelli, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza privata ed è stato condotto in carcere. Il 50enne, dopo aver aggredito la moglie, l’aveva seguita con la propria auto cercando di fermarla, tagliandole la strada. La donna è stata portata in ospedale in stato di agitazione. È stata visitata dai medici, che la hanno giudicata guaribile in tre settimane.