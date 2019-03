Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 8 marzo

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Pressione in graduale aumento associata a correnti occidentali favoriscono un contesto in prevalenza soleggiato sul Nord Ovest, seppur a tratti con nuvolosità irregolare, più insistente sul Levante ligure, dove non si escludono locali piovaschi, specie sui settori interni. Acquazzoni sparsi pomeridiani anche sui rilievi dell'alto Piemonte. Temperature in lieve aumento, su valori gradevoli durante il giorno. Venti ancora tesi da SO con mar Ligure molto mosso o agitato.

Le previsioni a Vercelli

A Vercelli nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,2 µg/m³.