Festa della donna, corteo a Torino: tensioni vicino a Palazzo Civico

Tensioni tra i manifestanti e la polizia durante il corteo organizzato dalla rete femminista 'Non una di meno' in occasione della Festa della donna. La manifestazione, a cui hanno partecipato un centinaio di persone, è partita intorno alle 10 da piazza Castello e si è conclusa al Campus Einaudi, passando per altre tappe. In via Garibaldi ci sono state tensioni tra i manifestanti e la polizia. Quest’ultima, schierata a protezione di Palazzo Civico, ha cercato di fermare i partecipanti al corteo che stavano forzando il blocco all'altezza di via XX Settembre. 8 marzo, le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO