Torino, finge investimento e minaccia automobilista: arrestato

Per raggirare un anziano ha fatto finta di essere vittima di un incidente stradale e ha minacciato il conducente dell'auto chiedendogli 250 euro. Per questo motivo un uomo di 62 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino per tentata estorsione aggravata. L'episodio è avvenuto in corso Vinzaglio all'angolo con via Cernaia.

Ha simulato un incidente stradale

Il 62enne, mentre era fermo al semaforo, ha dato un colpo sulla parte posteriore di una macchina che stava svoltando e si è buttato a terra. Poi ha rifiutato le cure mediche e ha chiesto un passaggio alla vittima. Salito in auto, l'ha minacciato chiedendogli 250 euro. L'automobilista è riuscito a chiamare la polizia e l’uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, contro la persona e la pubblica amministrazione, è finito in manette. Dagli accertamenti è emerso che era già stato arrestato dieci anni fa per lo stesso reato.