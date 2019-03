Incidente tra auto e trattore a San Benigno Canavese, un ferito grave

È grave uno dei due uomini rimasti coinvolti nello scontro tra un’auto e un trattore, avvenuto a San Benigno Canavese sulla strada provinciale per Chivasso. L’uomo, Denis A., meccanico di 48 anni, è stato trasportato in elicottero al Cto in codice rosso. Era al volante di un trattore Lamborghini che si è scontrato con una Fiat 500L, condotta da Dario C., 37 anni di San Mauro. Quest'ultimo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Chivasso. Non è in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso per chiarire la dinamica dell'incidente.