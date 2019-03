Prescriveva e somministrava farmaci agli animali senza essere una veterinaria. Un’allevatrice di cani di Cossano Belbo, in provincia di Cuneo, è stata per questo denunciata dai carabinieri forestali di Nizza Monferrato, nell’Astigiano, con l’accusa di esercizio abusivo della professione.

Le indagini

Le indagini, svolte dai militari insieme ai colleghi della stazione di Cortemilia dell'Arma, avrebbero accertato che la donna avrebbe prescritto medicinali ad almeno 25 cani nelle province di Asti, Cuneo, ma anche in altre Regioni: Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana. Si trattava in prevalenza di vaccinazioni per i cuccioli e altre terapie, somministrate correndo il rischio di nuocere alla salute degli animali, che per fortuna stanno tutti bene, compresi quelli che aveva nel suo allevamento. La veterinaria abusiva è stata sanzionata per oltre diecimila euro perché potrebbe avere contraffatto le certificazioni che attestano il pedigree.