Torino, parte presentazione online delle domande per edilizia popolare

Da oggi, mercoledì 6 marzo, a Torino sarà possibile fare domanda per le case popolari e le misure di sostegno economico previste per le spese di locazione anche via web. Le richieste andranno inoltrate tramite la piattaforma TorinoFacile, accedendo con le proprie credenziali Spid alla nuova sezione ‘Presentazione Domande Edilizia Sociale’. Qui sarà possibile compilare e inviare i moduli necessari per partecipare al Bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale e per accedere ai benefici previsti dal centro servizi Lo.C.A.Re e dal Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli.

Le parole dell'assessora all'Innovazione

"Lanciando questa specifica sezione del sito TorinoFacile - spiega l'assessora all'Innovazione, Paola Pisano - abbiamo messo a disposizione dei cittadini un altro servizio online che va ad aggiungersi ai già numerosi accessibili attraverso questo portale. E' un altro passo - prosegue Pisano - in linea con le strategie nazionali in tema di digitalizzazione dei servizi pubblici, nella direzione del completamento di un sistema di servizi telematici capaci di rendere sempre più semplice e diretto il dialogo e lo scambio di informazioni tra pubblica amministrazione e cittadini".