Asti, furto in farmacia: ladri individuati in poche ore

Due giovani di 22 e 25 anni sono stati individuati poche ore dopo aver svaligiato una farmacia ad Asti e risultano ora indagati a piede libero per furto aggravato. Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di lunedì 5 marzo, nella farmacia di corso Volta. I ladri erano almeno in tre: il complice, o i complici, sono ancora ricercati.

"Un passante che aveva assistito in strada alla scena si è annotato il numero di targa e ci ha avvisati", ha detto il questore di Asti, Alessandra Faranda Cordella.

La dinamica del furto

I ladri si sono introdotti nell’esercizio forzando la porta in vetro e mandandola in frantumi. Successivamente hanno rubato il registratore di cassa, contenente oltre 330 euro. Il bottino è stato recuperato dagli agenti delle volanti e della Squadra mobile. "Un lavoro di squadra - ha commentato il questore - grazie alle due 'anime' della questura che hanno lavorato tutta la scorsa notte fino all'alba di oggi". Le indagini per risalire agli altri complici sono in corso.