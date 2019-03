Torino, fermata la 'gang dei grandi eventi': 2 arresti

Avrebbero messo a segno furti e rapine durante alcuni concerti e altri grandi eventi, con queste accuse due giovani di origine marocchina sono stati arrestati dalla polizia durante il 'Reload music festival', andato in scena al Lingotto di Torino. F.M.A., 19 anni, e E.G.S., 20 anni non sono coinvolti nei fatti che hanno scatenato il panico e gli incidenti di piazza San Carlo, ma su di loro gli inquirenti hanno puntato i fari mentre tentavano di fare chiarezza sulla tragica notte della finale di Champions. Durante il 'Reload music festival' i due si sono avvicinati a un gruppo di coetanei che ballava sotto il palco e avrebbero rubato una collanina d'oro. Notati dagli agenti del commissariato Barriera Nizza, impegnati in un servizio disposto dal questore Francesco Messina, hanno tentato di nascondere la refurtiva sotto le scarpe. Durante la perquisizione, la polizia ha trovato anche un cellulare rubato. Per i due è scattata anche una denuncia per ricettazione.