Torino, auto assicurata con broker illegale: sequestro e maxi-multa

Aveva stipulato un’assicurazione online con una società che si è rivelata non in regola. Per questo gli è stata sequestrata l’auto ed è stato multato con una sanzione di 800 euro. È la disavventura capitata a un automobilista fermato oggi a Torino, per un controllo di routine da una pattuglia del Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale.

Broker assicurativo segnalato per truffe online

L'automobilista aveva stipulato la polizza con un broker assicurativo che, alle verifiche, è risultato già segnalato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) per truffe online. L'Ivass ne aveva già anche richiesto l'oscuramento. Il proprietario del veicolo ha manifestato la volontà di sporgere querela per la truffa subita.