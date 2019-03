Torino, dopo litigio accoltella la fidanzata alla schiena: arrestato

Arrestato a Torino un uomo di 35 anni, accusato di aver accoltellato la fidanzata alla schiena mentre era ubriaco. L’aggressione, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, è avvenuta in un appartamento Atc occupato abusivamente in via Lamberto De Bernardi, in zona Lingotto. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla della donna scesa in strada per chiedere aiuto.

La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria

La donna è stata portata in ospedale mentre l'uomo, che ha numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato per lesioni aggravate e denunciato per invasione di edifici. Ha confessato agli agenti delle volanti della polizia giunti sul posto di essere lui l'autore del gesto. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria e l'accusa potrebbe diventare quella di tentato omicidio.