I carabinieri della stazione di Bardonecchia, in Val di Susa (Torino), hanno arrestato un 20enne, residente a Moncalieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella camera del giovane, a Bardonecchia per il periodo invernale, sono stati trovati circa 80 grammi di marjuana, suddivisi in alcune buste, oltre a un bilancino di precisione e ad alcuni coltelli. Agli investigatori ha riferito di aver acquistato la droga a Torino, su commissione di alcuni amici, e di averla portata a Bardonecchia per consegnare a ciascuno la sua parte. L'arresto è stato convalidato nella giornata odierna, sabato 2 marzo.