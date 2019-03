Torino, donna investita da un bus in centro: gamba amputata

Un’anziana di 79 anni è stata investita, questa mattina, a Torino da un autobus della Gtt, l’azienda di trasporto pubblico locale, della linea 55. A seguito dell'incidente, avvenuto in piazza Vittorio, la gamba sinistra della 79enne è stata amputata sotto al ginocchio. La donna è stata operata dai medici dell'ospedale Cto, dov'è stata trasportata con gravi fratture alle gambe e al piede sinistro.

La dinamica dell'incidente

La 79enne stava attraversando la strada diretta ai Murazzi, quando, all'altezza di via Vanchiglia, è stata investita dal mezzo che stava svoltando in direzione di via Po. L’anziana è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasporta all’ospedale Cto del capoluogo piemontese, in codice rosso. L'autista del bus, sotto choc, è stato trasportato all'ospedale Gradenigo per accertamenti. Sull'accaduto indaga la polizia municipale.

